Trenkwalder startet europäischen ELearning-Marktplatz

Damit will der Personaldienstleister sowohl Unternehmenskunden als auch Kandidaten ansprechen. Unternehmen erhalten ein individuell zugeschnittenes Lern-Management-System (LMS) zur Verfügung. Trenkwalder Learning integriert andere SaaS-Lernanbieter wie Lecturio und Prozubi Mit dem Partneransatz von Trenkwalder Learning sollen digital orientierte Bildungseinrichtungen ihre Lerninhalte über die Vertriebswege von Trenkwalder vervielfältigen und internationalisieren. Trenkwalder Learning startet zunächst in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. In den kommenden Monaten werden weitere Länder in Osteuropa folgen.