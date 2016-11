Lidl startet Musik- und Video-Streaming-Angebot

03.11.16 Spotify und Netflix bekommen in Deutschland weitere Konkurrenz. Und zwar von einem weiteren Lebensmittel-Discounter.

Nach Aldi steigt auch der Lebensmittel-Filialist Lidl in den Streaming-Markt ein. Der Musikdienst, den Lidl in Kooperation mit Deezer anbietet, kostet 7,99 Euro im Monat - und ist damit, wie auch bei Aldi, zwei Euro weniger als unter anderem bei Spotify. Das Videostreaming, hinter dem Maxdome steckt, ist für 6,99 Euro zu haben. Allerdings nutzt Lidl ein anderes Modell als der Discount-Konkurrent: Statt das Streaming unter der eigenen Marke anzubieten, verkauft er unter Lidl You lediglich Gutscheine für die Abos beziehungsweise bietet eine Buchungsplattform für die Angebote.