Samsung hält beim Akku-Debakel den Zulieferer für schuld

Bild: Pixabay / CC0

23.01.17 Samsung hat einen Untersuchungsbericht vorgelegt, der klärt, wie es zu den brennenden Akkus beim Galaxy Note 7 kommen konnte. 700 Samsung-Techniker haben demnach in den vergangenen Wochen rund 200.000 Geräte und 30.000 Akkus in einer eigens gebauten Testanlage malträtiert, um festzustellen: Die Schuld lag bei Zulieferern, nicht bei Samsung. Beide verbaute Akkugenerationen wiesen demnach erhebliche Designfehler auf. Die Hard- und Software von Samsung sei dagegen frei von Fehlern gewesen, so das Unternehmen. Unerwähnt blieb allerdings, dass der Hersteller der ersten Akkugeneration eine Samsung-Tochter war.