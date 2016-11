Lebensmittel-Commerce: Rewe liefert Zutaten für Rezepte von Kochbar.de

03.11.16 Um seinen Lebensmittel-Lieferdienst anzukurbeln, kooperiert Rewe mit der Rezeptplattform Kochbar.de . Nutzer von Kochbar.de können über einen Button in der Rezeptbeschreibung ab sofort die vollständige Liste der benötigten Zutaten im Rewe-Onlineshop bestellen. Per Klick gelangen sie in den Shop, wo automatisch im jeweiligen Liefergebiet alle Zutaten ermittelt werden. Hier können sich die Kunden diese Produkte oder vorgeschlagene Alternativen zusammenstellen und liefern lassen. Eine ähnliches Angebot bietet der Kochbar-Konkurrent Chefkoch.de unter anderem mit Bringmeister und Allyouneed Fresh