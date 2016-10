Integrated Commerce: Zalando nutzt Lagerbestand von Stationärhändlern

11.10.16 Während Kunden immer stärker online Mode suchen und kaufen, liegt ein Großteil der Modeartikel weiterhin in stationären Läden. Zalando will diesen Warenbestand nun auch für den Onlinehandel erschließen.

Im Rahmen der #IntegratedCommerce Initiative bietet Zalando ab sofort auch kleinen lokalen Händlern die Möglichkeit, ihre Artikel zusätzlich auf der Online-Plattform zu verkaufen. Dazu werden lokale Einzelhändler über die Software des externen Partners Gax-Sys an die Zalando-Plattform angeschlossen. Die ersten 10 Händler können schon jetzt ganz einfach Bestellungen von Zalando-Kunden annehmen und verschicken, wenn sie die passenden Artikel in ihrem Geschäft vorrätig haben.Bereits im Juni startete Zalando mit dem ersten Testpiloten, bei dem stationäre Läden großer Markenpartner an die Zalando-Plattform angebunden werden. Hierbei wird zum Beispiel der Warenbestand von zwei Adidas Stores in Berlin digitalisiert und so Kunden online zur Verfügung gestellt.