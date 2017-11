Mit dem Black Friday startet der Marketing-Weihnachts-Marathon

21.11.17 Die Online-Umsätze des Einzelhandels stiegen zum letzten Weihnachtsgeschäft auf 52,7 Millionen Euro an, Black Friday und Cyber Monday nehmen darin eine Schlüsselposition ein. Das unterstreicht das von Criteo in Auftrag gegebene Whitepaper 'Kaufverhalten vor Weihnachten, Kundenbefragung 2016' des EHI : Bereits 44 Prozent aller Käufer nutzten für ihren Weihnachtseinkauf Black Friday-Angebote, am Cyber Monday waren es 38 Prozent.