Nun auch bei dm: Amazon baut Locker-Standorte aus

Bild: Amazon

08.08.17 Bislang gibt es die Abholstationen Amazon Locker in Shell -Tankstellen und (in München, Augsburg) bei Aldi . Nun konnte Amazon offenbar auch die Drogeriemarktkette dm als Partner für die Schließfächer gewinnen. Das erwähnte Deutschland-Chef Ralf Kleber ganz nebenbei im Interview mit dem Tagesspiegel . Dort heißt es: "[...] Beispielsweise durch unsere Amazon Locker an den Shell-Tankstellen, bei Aldi oder dm, wo der Kunde eventuell sowieso vorbeikommt." So schlicht kann man Neuigkeiten verkünden