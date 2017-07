Instore-Advertising: Werbung in Suchergebnissen besser als Display-Ads

Je unbekannter das Produkt, desto stärker der Effekt

Untersucht hat Kairon in einem Zeitraum von rund drei Monaten zwei Online-Werbekampagnen, die in vier deutschen Versandapotheken ausgespielt wurden. Bei den beworbenen Markenprodukten handelte es sich um ein namhaftes Nasenspray sowie ein bekanntes Mittel gegen Bronchitis, die sowohl als Sponsored Product in der Suchergebnisliste der internen Shopsuche, als auch als Instore-Display-Advertising beworben wurden. Insgesamt wertete Kairion in der Untersuchung User Journeys von 260.000 Shop-Besuchern aus. Ergebnis: Beim Einsatz von Sponsored Products lag die Konversionsrate mehr als 200 Prozent höher als bei klassischen Display Ads. Noch besser schnitt die Kombination beider Werbeformate ab, die eine Steigerung der CVR von über 600 Prozent bewirkte.Sponsored Products haben auch einen überaus positiven Effekt darauf, ob Produkte aus der Suchergebnisseite ohne Detailseitenbesuch direkt in den Warenkorb hinzugefügt werden. Im Vergleich zu Instore Display Ads konnte dieser Wert um 370 Prozent gesteigert werden. Auch in diesem Fall war die Kombination beider Werbeformate noch effektiver: Wurden sowohl Sponsored Products als auch Display-Anzeigen zu dem beworbenen Produkt geschaltet, wurden Produkte rund neunmal häufiger direkt aus dem Suchergebnis in den Warenkorb gelegt (+ 800 Prozent).Die Anzahl der Detailseitenbesuche der beworbenen Produkte konnte mit Sponsored Products im Vergleich zu Instore Display Ads ebenfalls gesteigert werden (plus 40 Prozent), wenn auch nicht so erheblich wie bei den bereits genannten Werten. Allerdings handelte es bei den beworbenen Produkten um bekannte Marken, was den Informationsbedarf dämpfte.Dennoch kann durch Sponsored Products eindeutig das Branding gesteigert werden. Und wieder ist dieser Effekt deutlich höher, wenn zusätzlich Display-Ads geschaltet werden: Dann stiegen die Detailseitenbesuche um mehr als das Vierfache (plus 380 Prozent) im Vergleich zu Kampagnen, die rein über Display-Werbung gefahren werden.Kairion hat seit Anfang des Jahres Sponsored Products als Werbeformat in sein Portfolio aufgenommen.