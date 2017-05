Studie: Online-Vorweihnachtszeit beginnt bereits im September

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Sie können diesen Beitrag als iBusiness Basis-Mitglied kostenfrei lesen. mehr erfahren Die entscheidenden vier Phasen im Weihnachtsgeschäft,

Geprägt wird der Weihnachtseinkauf von vier Phasen, die bereits im Spätsommer beginnen und bis Ende Januar hinein anhalten. Laut einer Studie der FOM Hochschule für Oekonomie & Management beginnt ein Fünftel der Deutschen bereits im Zeitraum Oktober bis November mit dem Einkauf von Geschenken. Jeder zwanzigste kauft gar das ganze Jahr an. Im Dezember herrscht dann Shopping-Hochzeit. Hier gaben 32,3 Prozent an, Geschenke in der Zeit vom 01. bis zum 15. Dezember zu kaufen. In den letzten acht Tagen vor dem Fest kaufen immer noch 37,2 Prozent die Geschenke, wobei 7,4 Prozent der Befragten sogar zu den Last-Minute-Shoppern (23./24. Dezember) gezählt werden.Die Onlinemarketing-Agentur Treefish hat daraus ein Phasenmodell für das Weihnachtsgeschäft entwickelt, das bei allen betrachteten Händlern im Wesentlichen ähnlich verläuft:Die heisse Vorbereitungsphase für den E-Commerce ist demnach bereits im September.