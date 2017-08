Dmexco 2017: Drucker für individuelle Paketbeilagen

Das All-in-One-System, bestehend aus Software und Digitaldruckmaschine, analysiert das Surf- und Kaufverhalten von Onlinekäufern und generiert daraus individuelle Produktempfehlungen und redaktionelle Inhalte, die den Versandpaketen in Form von personalisierten Paketbeilagen hinzugefügt werden. Die Beilagen werden just-in-time in der Logistik von Onlinehändlern produziert. Werbetreibende können in diesen Paketbeilagen zielgerichtete, intelligente Paketanzeigen buchen.Die Dmexco findet am 13. und 14. September 2017 in Köln statt. Auf iBusiness.de/dmexco berichten wir über alles Wissenswerte vor, während und nach der größten deutschsprachigen Onlinemarketingveranstaltung.