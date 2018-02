Zahlungsbereitschaft für Paid Content steigt

12.02.18 - Die Hochschule Fresenius und das DCI Institut in Hamburg haben in der Studie "Paid Content in Deutschland" die tatsächlichen Käufe digitaler Inhalte im Internet im Jahr 2017 untersucht. Das Ergebnis zeigt: Filme, Musik und Games sind die nutzungs- und umsatzstärksten Segmente und dominieren gerade in den jüngeren Nutzergruppen das Kaufverhalten. Fast jeder zweite Paid-Content-Nutzer bis 34 Jahre nutzt mindestens ein kostenpflichtiges Angebot aus diesen drei Segmenten.