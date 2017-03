Socia-Media-Atlas: Sechs von zehn Onlinern surfen mobil im Web 2.0

Bild: FirmBee / pixabay.com

Regional ist das Social Web in der Tasche in Hamburg am beliebtesten:

Am stärksten hat die mobile Social-Media-Nutzung bei Twens zugelegt: 89 Prozent der 20 bis 29-jährigen Onliner surfen unterwegs im Web 2.0 - ein Anstieg um 42 Prozentpunkte seit 2012. Ähnlich sieht es bei den 14 bis 19-Jährigen aus: Bei ihnen stieg die mobile Social-Media-Nutzung um 39 Prozentpunkte auf 90 Prozent.Am wenigsten greifen die Silver Surfer mobil auf das Social Web zu: Lediglich 28 Prozent der Onliner ab 60 Jahren nutzen die Sozialen Medien "to go". Aber auch für diese Altersgruppe bedeutet das einen Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber 2012. Das zeigt der aktuelle, repräsentative Socia-Media-Atlas der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna.Liebster mobiler Zugang zum Web 2.0 ist für die Deutschen ihrSmartphone: 53 Prozent der Internet-Nutzer tauschen sich über ihr Telefon per Social Media aus. 20 Prozent verwenden dafür einen Tablet-Computer. 22 Prozent verwenden andere mobile Endgeräte - Notebooks etwa haben also auch noch lange nicht ausgedient.67 Prozent der Internet-Nutzer in der Hansestadt greifen vonunterwegs auf Soziale Medien zu. Am wenigsten können die Bremer dem allgegenwertigen Web 2.0 abgewinnen: Mit 56 Prozent ist die mobile Social-Media-Nutzung in dem kleinen Stadtstaat unter allen Bundesländern am geringsten verbreitet.