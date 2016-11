Social Media: Jedes dritte Unternehmen ist weniger als drei Jahre aktiv

Bild: Gerd Altmann/Pixabay

Vor allem die Neulinge in sozialen Medien setzen bei ihrer Aufholjagd auf externe Expertise, während die alten Hasen sich eher auf ihre Inhouse-Kompetenz verlassen. Das zeigt der Social-Media-Trendmonitor "Social Media: Kommunikation, Strategie, Ziele" der Kommunikationsberatung Faktenkontor und der dpa-Tochter News aktuell . Demnach weisen unter den jeweils größten Kunden der befragten PR-Agenturen, die Social Media einsetzen, lediglich 16 Prozent über fünf oder mehr Jahre Erfahrung in den sozialen Medien auf. Weniger als drei Jahre sind hingegen 46 Prozent dieser Agentur-Kunden im Social web aktiv.Das Hinzuziehen externer Social-Media-Expertise wirkt sich demnach positiv auf den Erfolg Social Web aus. So erreichen beispielsweise Großkunden von PR-Agenturen einen höheren Grad an Zielerfüllung: 26 Prozent der befragten PR-Agenturen geben an, dass ihr größter Kunde das Ziel, die eigene Bekanntheit zu steigern, voll erreicht hat. Unter den befragten Mitarbeitern aus entsprechenden Unternehmens-Pressestellen sind es hingegen nur 19 Prozent.