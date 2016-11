Studie: So holen Onlinehändler aus den Wochen vor Weihnachten am meisten raus

15.11.16 Wann shoppen die Deutschen ihre Weihnachtsgeschenke online? Wie wird gesucht und wann lohnt es sich zu werben? All das hat der Performance-Marketing-Criteo in seiner Analyse zum Weihnachtsshopping in Deutschland untersucht. Diese bietet Einblicke ins Shopping-Verhalten in der Weihnachtszeit und gibt Tipps, wie sich Unternehmen in diesem verkaufsstarken Zeitraum vom Wettbewerb absetzen können.