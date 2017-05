DSGVO: Neues EU-Datenschutzrecht wird IT-Abteilungen stärken

31.05.17 IT-Fachkräfte in europäischen Unternehmen sehen sich mehrheitlich durch die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gestärkt. In Deutschland glauben 63 Prozent der befragten IT-Entscheider mit dem Inkrafttreten der DSGVO an eine Festigung ihrer Position, da ihnen die Durchsetzung der Datenschutzbestimmungen im Unternehmen mehr Autorität verleiht.

Den IT-Abteilungen der Unternehmen fällt bei der Umsetzung der DSGVO eine Schlüsselrolle zu. Laut aktuellem Kaspersky-Report From overwhelmed to empowered: the IT department's GDPR journey towards good data health vertraut in Deutschland nur jeder Zweite (48 Prozent) IT-Entscheider darauf, dass derzeit Unternehmen und andere Organisationen stets korrekt mit personenbezogenen Daten umgehen. Jeder Vierte (24 Prozent) zweifelt, ob seine Organisation zum Stichtag 25. Mai 2018 die neue DSGVO vollständig umgesetzt haben wird.Obwohl sich 33 Prozent der befragten IT-Entscheider in Deutschland angesichts des neuen EU-Datenschutzrechts noch überfordert fühlen, gibt ihnen die Umsetzung die Chance, den Umgang mit personenbezogenen Daten im Unternehmen auf eine neue Ebene zu heben. Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) sieht in der Datenschutz-Grundverordnung positive Auswirkungen auf ihre zukünftige Arbeit, zwei Drittel (68 Prozent) möchten mehr über die Auswirkungen der Neuregelung auf ihr Unternehmen erfahren.