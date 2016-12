Logistik statt Shopping-Malls: ECE baut Versandzentren für Hermes

Bild: Bikini Berlin

20.12.16 Die zum Otto -Imperium gehörende ECE entwickelt, plant und betreibt seit mehr 50 Jahren Shopping-Center in Deutschland - doch auch an diesem Unternehmen geht der Zahn des E-Commerce nicht spurlos vorüber. Wie die Textilwirtschaft berichtet, schwenkt das Unternehmen nun strategisch um und investiert gemeinsam mit Hermes (ebenfalls Otto) rund 600 Millionen Euro in den Ausbau von bundesweiten Logistikzentren.