Digitale Transformation: Allianz baut Gebrauchtwagenportal

20.12.16 Nach der HUK-Coburg greift jetzt auch der Allianz -Konzern im Geschäft mit Gebrauchtfahrzeugen an und beteiligt sich an der Instamotion Retail . Der Gebrauchtwagenkauf soll auf diesem Portal komplett digital abgewickelt werden - inklusive Vorab-"Probefahrt" per Videoübertragung, Gebrauchtwagen-Check durch Sachverständige, umfassender Versicherungsleistungen, Zulassung, Überführung und Rückgaberecht - als würde man bei Amazon kaufen.