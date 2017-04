DHL: Amazon-Prime-Tempo für alle Händler

04.04.17 Lieferung am nächsten Werktag mit Geld-zurück-Garantie: Mit DHL Paket Prio können auch kleinere Händler einen Lieferservice wie Amazon anbieten. In drei Pilotregionen ist der Start nun erfolgt, der bundesweite Launch steht bevor.

Bild: DPD

Am nächsten Werktag zugestellt - oder Geld zurück: Dieses Versprechen gibt DHL Paket für den den Service DHL Paket Prio ab. Ab einem Volumen von 50 Paketen täglich lässt sich das Angebot buchen und garantiert für die Zustellung von nationalen Paketsendungen einen Werktag nach der Einlieferung. Sollte es bei der Beförderung oder der Auslieferung dennoch zu Laufzeitverzögerungen kommen, erstattet DHL den Händlern die entstandenen Versandkosten ganz oder teilweise.Bislang gab es solche Prio-Produkte nur für Großversender. Mit dem neuen Angebot können erstmals auch kleinere Händler mit Giganten wie Amazon mithalten, die für ihre Prime-Kunden bevorzugte Lieferungen anbieten.Im ersten Schritt steht DHL Paket Prio Geschäftskunden in den Regionen Leipzig, Würzburg und Nürnberg zur Verfügung. Langfristig soll dieser neue Service Versendern in ganz Deutschland angeboten werden. Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich eine Mindestversandmenge von 50 Prio-Sendungen pro Tag.