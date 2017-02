Patent: Amazon will Pakete mit Fallschirmen ausliefern

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Die Auslieferung mittels Paketdrohnen gilt als eines der Lieblingsprojekte des Retail-Gigangen Amazon. Nun hat das Unternehmen sein Konzept überarbeitet und will Pakete per Fallschirm zustellen. Der Nachrichtensender CNN berichtet über ein entsprechendes Patent, das jüngst erteilt wurde.Mit dem Paketabwurf per Fallschirm hofft Amazon, die Effizienzen zu erhöhen sowie kritische Lande- und Startphasen zu vermeiden, in denen die Drohne mit Menschen oder Haustieren kollidieren könnte.Zahlreiche weitere Nachteile des Drohnen-Konzeptes (Sendungsgröße, Witterungsabhängigkeit sowie das Vorhandensein einer nicht öffentlich zugänglichen Dropzone) adressiert die Fallschirm-Lösung jedoch nicht. Wie iBusiness analysiert hat, werden Drohenzustellung daher auch in Zukunft eine geringe Bedeutung erlangen, während andere Zustellkonzepte deutlich zulegen werden (siehe iBusiness: Logistik - Sieben Last-Mile-Konzepte im Zukunfts-Test ).