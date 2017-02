DPD steigt in den Lebensmittel-Commerce ein

Bild: DPD Ein Paketbote, der Pakete sogar dann abliefert, wenn die Kunden zuhause sind - dieses Pressefoto zeigt, was DPD gerne kommunizieren möchte

16.02.17 Mit einer neu entwickelten Branchenlösung für den Online-Lebensmittelhandel will sich der Paketdienstleister DPD als Premium-Versandpartner für den Online-Lebensmittelhandel positionieren. Unter dem Namen 'DPD Food' will DPD noch in diesem Jahr starten. Als Pilotkunde ist Hello Fresh am Start.