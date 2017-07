Call for Speaker: Virtuelle Konferenz zu Innovationen im Kundenservice

05.07.17 Vom Callcenter bis zum Chatbot: In Zusammenarbeit mit den Dialogmarketing-Experten von ONEtoONE und mit Unterstützung des Deutschen Callcenterverbands veranstaltet iBusiness am 5.9. die Virtuelle Konferenz 'Innovationen im Kundenservice'. Dazu werden jetzt Speaker gesucht.

Alle Speaker erhalten sämtliche Leads Ihres Vortrags

Die Entscheiderkonferenz richtet sich an Entscheider in B2B- undB2C-Onlineshops, ECommerce-und Online-Verantwortliche bei Marken und Handelsunternehmen sowie an die Callcenter- und Dialogbranche.Gesucht werden Strategien für Social Media, Kundenservice- und betreuung, Dialog- und 1:1-Marketing sowie die Vorstellung von Erfolgsrezepten für die Kundengewinnung und die Serviceautomation. Der Antwortbogen für die Anmeldung als Speaker steht nachfolgend zum Download bereit.Die virtuellen Konferenzen finden statt auf der Webinar-Plattform von iBusiness. Bisherige Virtuelle Konferenzen hatten zwischen 300 und 500 Teilnehmer, pro Session waren das in den vergangenen Virtuellen Konferenzen zwischen 150 und 350 Teilnehmer. Diese Teilnehmeradressen erhält jeder Speaker.Jeder Vortragende erhält 20 Minuten Zeit für einen Vortrag samt anschließender Diskussion. Alle Vorträge müssen Anwendungs- und Nutzwert orientiert sein. Reine Produktvorstellungen finden nicht statt. Die Zuhörer können sich für jeden Vortragsslot separat anmelden. Durch die Veranstaltung führt iBusiness-Herausgeber und Zukunftsforscher Joachim Graf