B2B E-Commerce Konjunkturindex: Gedämpfte Shop-Umsatzerwartungen

15.12.17 Laut aktuellem B2B E-Commerce Konjunkturindex , einer Initiative der IntelliShop AG in Zusammenarbeit mit dem ECC Köln , fällt die Lagebeurteilung der ECommerce-Umsätze im Erhebungszeitraum September und Oktober mit 138,5 Punkten rund sieben Punkte zurückhaltender als in der Vorerhebung aus. Verglichen mit der Vorjahreserhebung ergibt sich ein Rückgang um 15,6 Punkte. Auch die Erwartungen für die ECommerce-Umsätze in den kommenden zwölf Monaten liegen mit 158,9 Punkten unter dem Vorjahreswert von 175 Punkten, wenngleich weiterhin auf sehr hohem Niveau zuversichtlich.