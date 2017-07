Medienallianz: P7S1, RTL und United Internet planen gemeinsamen Login-Dienst

31.07.17 Wie bereits vor einigen Wochen durchsickerte (iBusiness berichtete), schließen sich die TV-Gruppen RTL und ProSiebenSat1 mit dem Internet-Provider United Internet zu Vermarktungszwecken zusammen. Anders als ursprünglich vermutet, soll der Kern der Zusammenarbeit in einem zentralen Log-In-Dienst bestehen, der Internetnutzern die lästige Passwortverwaltung auf verschiedenen Websites abnehmen soll. Dieser Service ist aber nicht nur für den Nutzer praktisch. Auch der Log-In-Dienst erhält in hervorgehobener Position Informationen über das Surfverhalten und kann Profildaten an Werbungtreibende und Publisher verkaufen. Einen ganz ähnlichen Dienst plant auch ein Konsortium rund um Daimler und Axel Springer an.