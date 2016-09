Deutschland 2041: Wie Onlinemarketing in 25 Jahren aussieht

Ich schätze wirklich die Reorts und Analysen von ibusiness, die oft wirklich vorausschauend und visionär sind anstatt einfach dem aktuellen Trend hinterher zu laufen.



25 Jahre, gerade im Bereich Internet und Online Marketing ist natürlich extrem visionär und mutig, ich sehe es einfach mal als provokanten Weckruf.



Einige führende Experten im Berecih Machine Learning schließen nicht aus, dass Computer in 25 Jahren in vielen Bereichen "intelligenter" als Menschen sein werden. Wenn man sich das mal vor Augen hält, ist alles was jetzt im (kleinen Teil-) Bereich Online Marketing passiert Kinderkram.



Im Prinzip kann man fast alle oben genannten Punkte in einem Satz zusammenfassen:



Es wird Sensoren (Datenquellen) in der virtuellen Welt geben (Social Media, Internetnutzung, ...) und in der realen Welt (Bewegungsprofile, offline-Shopping, ...) und all diese Daten werden gesammelt und (noch weit vor 2041) vollautomatisch durch Machine Learning Algorithmen verabbeitet, die dann u.a. die passende personalisierte (Werbe) Anspache für jedes Individuum erstellen - d.h. die "Marketing Abteilung" werden nur noch (virtuelle) Server/Services sein ... in weit weniger als 25 Jahren !