Marktplatz: Zahl der Ebay-Händler mit Millionenumsatz verdoppelt sich

25.01.17 Immer mehr deutsche Händler erzielen durch den Verkauf über den weltweiten Online-Marktplatz Ebay Umsätze in Millionenhöhe. Aktuelle, für das Jahr 2016 von Ebay in Deutschland erhobene Kennzahlen zeigen, dass sich die Anzahl der Händler mit Millionenumsatz bei Ebay.de in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt hat.