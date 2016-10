Lebensmittel: Amazon plant moderne Tante-Emma-Läden

12.10.16 Amazon steigt tiefer in den Lebensmittelhandel ein - und erkennt offenbar, dass es in dieser Sparte ohne Offline nicht geht: Wie das Wall Street Journal berichtet, plant der Händler in den USA kleine Supermärkte und Lebensmittel-Abholstationen.

In den kleinen Stationärgeschäften soll es ausschließlich verderbliche Frischware geben, zitiert die Zeitung Insider. Länger haltbare Nahrung wie Cerealien oder Nudeln könnten die Kunden mit dem Smartphone oder an Touchterminals bestellen. Der Einkauf dort soll nur für Kunden möglich sein, die für Amazon Fresh angemeldet sind.Außerdem plane Amazon Drive-In-Stationen, an denen Kunden ihre online bestellten Einkäufe abholen können. Eine neue Technik zum Lesen von Nummernschildern, an der der Konzern gerade arbeite, solle Wartezeiten verkürzen. Amazon kommentierte die angeblichen Pläne nicht.