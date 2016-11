Verlosung: Drei Tickets für den Digital Workplace Summit

07.11.16 iBusiness und die Agentur für Kommunikationslösungen, Wissensmanagement und Social Collaboration Communardo verlosen drei Tickets für die Teilnahme am Digital Workplace Summit .

Bild: fancycrave1/ Pixabay

Über 28 Referenten aus Unternehmen verschiedener Branchen berichten von ihren Erfahrungen und stehen in interaktiven Sessions zur Diskussion bereit. Das breite Teilnehmerspektrum aus Einführungsexperten und Technologiespezialisten bietet Ihnen darüber hinaus eine einmalige Plattform, die Zukunft des digitalen Arbeitsplatzes zu diskutieren und konkret zu erleben.Die digitale Transformation ist in vollem Gange und verändert neben den Geschäftsmodellen durchgängig die Geschäftsprozesse sowie die Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Organisation. Der digitale Arbeitsplatz, das Social Intranet, Realtime Collaboration, agile Workflows und agile Management sind bereits heute fest verankerte Bestandteile bei Innovationsführern.Was diese Herausforderung aus den verschiedenen Perspektiven der Unternehmensführung, der IT und der Mitarbeiterentwicklung bedeuten, steht im Mittelpunkt des Digital Workplace Summit: Einführungsbeispiele, Anwendungsfälle und konkrete Lösungen.Der interdisziplinäre Austausch und die offene Diskussion über Bereichs- und Unternehmensgrenzen sind die Erfolgsfaktoren für den #DWSC16.Wer gerne kostenlos teilnehmen möchte, schreibt uns eine Mail , iBusiness verlost drei Tickets.