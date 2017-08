MediaMarktSaturn öffnet Innovationshub für den Handel

Bild: Business Coaching Krause

Das Programm wird gemeinsam mit den Accelerator-Experten von Plug and Play Tech Center aus dem Silicon Valley realisiert. Schwerpunkt bleibt die gemeinsame Umsetzung von Pilotprojekten mit MediaMarktSaturn sowie zukünftig weiteren Handelspartnern des Programms. Hochkarätige Mentoren aus dem Netzwerk von MediaMarktSaturn und Plug and Play stehen den Gründern mit Rat und Tat zur Seite. Eine Verpflichtung für Gründer, Anteile an ihren Unternehmen abzutreten, besteht nicht. Nach dem erfolgreich absolvierten Programm besteht die Möglichkeit, an dem Retail-Programm von Plug and Play im Silicon Valley teilzunehmen. Die Bewerbung läuft ab sofort unter www.retailtechhub.com , das Programm startet Mitte Oktober 2017.