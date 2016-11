Social-Media-Politik: Jeder fünfte Deutsche genießt neue Aufmerksamkeit

12 Prozent fühlen ihre Meinung heute weniger stark wahrgenommen. Auffällig: Diese Option wurde besonders von den 50- bis 60-jährigen gewählt (16 Prozent).Ein gutes Zeugnis stellen vor allem die jungen Mediennutzer den etablierten Medien aus: Fast die Hälfte (45 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen finden, dass die Berücksichtigung von Meinungen und Themen aus den sozialen Netzwerken in etablierten Medien ausgewogen ist. Über alle Altersgruppen hinweg betrachtet, sahen dies 37 Prozent so.Zu viel Meinung aus dem Netz monierten 23 Prozent, nur 17 Prozent kritisierten zu wenig Social-Media-Themen in etablierten Medien. Gerade aber die ältere Bevölkerung scheint mehr Debatten von Twitter und Co. auch in Print und TV sehen zu wollen (jeweils 20 Prozent bei 40- bis 49- sowie den 50- bis 60-Jährigen). befragte im Auftrag der Hamburger Digitalinitiative nextMedia.Hamburg in einer repräsentativen Online-Befragung 1000 Internetnutzer zwischen 18 bis 60 Jahren.