Europäische Onlineshopper: Bewertungstypen im Ländervergleich

Korrekt", "einfach" und "klar", das sind der deutschen Online-Shopper liebste Attribute. Pragmatisch und mit dem Blick fürs Wesentliche schreiten Käufer zur Bewertung, stets bereit, gedachte Kontrollkästchen abzuhaken. Online-Shopping ist halt auch nur ein Beruf wie andere.Britische Online-Shopper sind sicherlich nicht schneller zufrieden zu stellen als andere, aber wenn sie zufrieden sind, dann können sie es gar nicht blumig genug ausdrücken. Hier ein "lovely", da ein "perfect" und hier noch ein "superb", in Sachen Freundlichkeit macht den Insulanern keiner was vor. Nice.Ob Politik oder Philosophie, die Franzosen lieben große Debatten. Wenn es um Kundenbewertungen geht, begnügen sie sich jedoch damit, die Dinge auf den Punkt zu bringen. So bleibt noch Zeit für die schönen Seiten des Lebens, z.B. ein Viertel vom Roten oder besagtes Entrecôte.Mit einer gesunden Portion Optimismus lässt sich das Leben leichter nehmen und so sehen es viele polnische Online-Kunden. Ein höflicher Dank und Freude über die neuen Produkte sind häufig zu finden. Selbst wenn die Ware noch nicht ausprobiert werden kann, wie im Beispiel unten, so geht der Kunde davon aus, das alles gut wird.Im Land der europäischen Kulturdenkmäler lieben die Menschen neben Pizza und Meer auch Online-Shopping. Für Begeisterung braucht es nicht viele Worte, das Lob wird vielmehr in die Luft geschossen wie Raketen eines Feuerwerks.Ob eine neue Harke fürs Tulpenbeet, ein Käsemesser für den Gouda oder Zubehör für den Wohnwagen, in den Niederlanden wird fleißig online bestellt. Der Dank, wenn alles gut geklappt hat, erfolgt in der Bewertung mit typisch niederländischer Höflichkeit. Prima!Spanier sind gesellig und lieben das persönliche Gespräch. So findet sich in vielen Bewertungen ein Hinweis auf den persönlichen Kontakt zum Online-Shop. Wer am Telefon gut beraten wird, gibt dies gerne in der Bewertung wieder. Hier bewahrheitet sich, dass guter Service die Kundenbindung stärkt.Portugal gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Wo den ganzen Tag die Sonne scheint, da ist die Stimmung spitze. Das zeigt sich in den Kundenbewertungen, wo mit Lob nicht gespart wird. Frei übersetzt lautet der Tenor vieler Rezensionen: Ich liebe es!