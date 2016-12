Handelswerbung: Print verliert immer schneller

09.12.16 Langsam aber unaufhaltsam findet in der Handelswerbung ein Paradigmenwechsel statt. Der gute alte Papierflyer verliert an Bedeutung. In den kommenden Jahren wird erstmals weniger als die Hälfte des Werbebudgets in das Nummer-1-Medium gesteckt - das vor kurzem noch 70 Prozent der Werbeausgaben auf sich vereinte.