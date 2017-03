B2B-Unternehmen stocken Marketing-Investitionen massiv auf

Bild: Schaetzle AG

Digitales Marketing gewinnt an Bedeutung

Aus der aktuell veröffentlichten Studie B2B-Marketing-Budgets 2016 der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (BVIK) geht außerdem hervor, dass Kommunikationsaufgaben wie Werbung, Messen, Onlinemarketing und PR weiterhin mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung die Kernaufgaben der Marketing-Abteilungen in B2B-Unternehmen bleiben. Tätigkeiten aus den anderen Feldern des Marketing-Mix oder aus dem Marketingcontrolling sind deutlich seltener Aufgaben der Marketer in Industriebetrieben. Während Online-Marketing und Mediaplanung/Mediastrategie von B2B-Firmen überwiegend intern durchgeführt werden, vergeben sie Marktforschung, Werbekreation, Messebau und Druckarbeiten sehr häufig an externe Spezialisten. Im Bereich PR gibt es jedoch eine bemerkenswerte Veränderung: Gaben 2015 nur 56 Prozent an, PR intern zu realisieren, sind es aktuell 81 Prozent.Im jährlich wechselnden Sonderteil beschäftigte sich die Studie dieses Mal mit der Personalentwicklung und dem Kompetenzmanagement in Marketing- und Kommunikations-Abteilungen. Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung und Digitalisierung müssen heute dort sehr viele verschiedene Kompetenzfelder besetzt werden, die nach spezifischem Fachwissen und besonderen Skills der Mitarbeiter verlangen. Das wichtigste Kompetenzfeld in Marketing- und Kommunikations-Abteilungen ist laut der Studie ganz eindeutig das digitale Marketing. So gaben 96 Prozent der Befragten an, dass Mitarbeiter zukünftig Spezialkenntnisse in diesem Bereich benötigen. Darüber hinaus verlangen die Marketingverantwortlichen Content-Spezialisten sowie Expertise in Kommunikation/PR und Eventmanagement.Bei der Auswahl der potenziellen Mitarbeiter legen Marketer besonders großen Wert auf Berufserfahrung in Marketing und Kommunikation, vor allem im B2B-Sektor, sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse. Die zunehmende Globalisierung führt außerdem dazu, dass neben der "Pflichtsprache" Englisch auch Französisch, Spanisch und Chinesisch wichtige Fremdsprachenkenntnisse für Marketing- und Kommunikations-Mitarbeiter sind.Der bvik untersucht in seiner jährlichen Studie "B2B-Marketing-Budgets", wofür B2B-Marketing-Entscheider ihre Gelder ausgeben. Mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Kantar TNS (ehemals TNS Infratest) befragte der BVIK Ende 2016 über 100 deutsche Industrieunternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitern mittels eines Online-Fragebogens.