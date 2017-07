Amazon arbeitet an eigenem Messenger. Vielleicht.

17.07.17 In den sozialen Medien kochen die Emotionen hoch. Denn einem Bericht des US-Blogs Techcrunch zufolge arbeitet Amazon an einem eigenen Messenger namens Anytime. Der Launch soll kurz bevorstehen.

Bild: Amazon / Sreenshot: iBusiness

Noch ist die Quellenlage allerdings so dünn, dass selbst Techcrunch die Überschrift ( "Is Amazon working on a new messaging app called Anytime?" ) mit einem Fragezeichen versieht. Grundlage des Gerüchts ist ein Screenshot, der im Web aufgetaucht ist und offenbar einen Teaser für die Homepage zeigt. Anytime by Amazon wäre demnach auf Smartphones, Smartwatches und PCs und in allen gängigen Betriebssystemen verfügbar. Dies legen zumindest die verwendeten Symbole und die Beschreibung nahe, derzufolge sich "alle" Freunde erreichen lassen.Ein weiterer Text erklärt, dass sowohl Chats als auch Voice- und Video-Calls möglich sind sowie Videos, Bilder, Sticker und Emojis verschickt werden können. Zudem wird eine facebookartige Gruppenfunktion und eine Spielplattform hervorgehoben. Chats und Gespräche sollen verschlüsselt sein. Zur Kontaktaufnahme soll es genügen, den Namen des Kommunikationspartners zu kennen.Von Amazon gibt es keinen Kommentar zu diesem Gerücht.