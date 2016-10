Lidl testet Online-Bestellung von frischen Lebensmitteln

24.10.16 Bisher hat der Lebensmittel-Discounter Lidl ausschließlich haltbare Lebensmittel wie Süßwaren oder Nudeln im Onlineshop angeboten. Jetzt will der Filialist zum ersten Mal die Online-Bestellung von frischen und tiefgekühlten Waren testen. In Berlin startet ein entsprechendes Pilotprojekt.

Die bestellten verderblichen Waren schickt Lidl aber nicht zum Kunden, sondern stellt die georderten Einkäufe nur in einer Filiale zum Abholen bereit. Dies berichtet das Manager Magazin . Damit umgeht der Händler vorerst den aufwändigen und teuren Teil des Lebensmittel-Onlinehandels - die Lieferung inklusive Einhaltung der Kühlkette.Erst vor Kurzem startete das Lidl-Schwester-Unternehmen Kaufland die Lebensmittel-Onlinebestellung und -lieferung in Berlin und kündigte einen entsprechenden Dienst für Hamburg und München an. Wie das Manager Magazin berichtet, steht hinter den Online-Strategien von Lidl die Digitaleinheit Lidl E-Commerce International GmbH, die rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem E-Commerce beschäftigt sie sich mit Kundendatenanalyse.