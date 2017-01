Apple will die Produktion eigener Filme und Serien starten

13.01.17 Apple plant offenbar, eigene TV-Inhalte zu produzieren, um seinen Streamingdienst Music aufzuwerten. Wie das Wall Street Journal berichtet, will sich das Unternehmen im Laufe des Jahres 2017 verstärkt auf eigenen Content konzentrieren. Dafür wolle es mit Produktionsstudios Rechte an exklusiven Serienproduktionen aushandeln. Ende des Jahres sollen dann die ersten Eigenproduktionen starten. Bisher zeigte Apple Music vor allem Filminhalte, die Bezug zur Musik haben, wie Konzertaufnahmen. In direkte Konkurrenz mit Amazon oder Spotify wolle Apple mit der neuen Strategie nicht treten, betonte das Magazin. Apple selbst hat die Pläne noch nicht bestätigt.