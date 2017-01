Super Chat: Youtube startet kostenpflichtige Kommentare

13.01.17 Mit Super Chat führt die Google-Tochter Youtube eine weitere Möglichkeit ein, mit der Publisher Geld verdienen können: Nutzer können damit ihre Kommentare unter den Videos gegen Geld hervorheben. Für bis zu fünf Stunden bleiben diese Super Chats ganz oben in der Kommentarliste angeheftet. Wie viel der Spaß kostet, verriet Google noch nicht. Zurzeit laufe noch eine Testphase - Ende Januar soll der Dienst dann für Publisher in 20 Ländern und für Nutzer in mehr als 40 Ländern verfügbar sein.