Nutzungsdauer von Reise-Apps hat sich in Deutschland verdoppelt

28.04.17 Die weltweiten Downloads von Reise-Apps zwischen 2014 und 2016 haben um 20 Prozent zugelegt. Zudem hat sich in Deutschland die durchschnittliche Nutzungszeit von Reise-Apps im Betrachtungszeitraum verdoppelt.

Von 2014 bis 2016 ist der weltweite Anteil der Buchungen via Smartphone von zwölf auf 54 Prozent gestiegen. Tripadvisor war 2016 in Bezug auf die monatlich aktiven Nutzer die erfolgreichste Reise-App in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der App-Daten- und -Analyse-Plattform App Annie