Furcht vor Trump? Amazon verspricht 100.000 US-Arbeitsplätze

Bild: Amazon Amazon-Chef Jeff Bezos

13.01.17 Amazon -Chef Jeff Bezos hat versprochen, in den kommenden 18 Monaten 100.000 neue Jobs in den USA zu schaffen. Gesucht seien Ingenieure und Software-Entwickler genauso wie ungelernte Arbeitskräfte. Amazon folgt damit dem Beispiel von Unternehmen wie Ford oder Toyota , die nach Drohungen von Donald Trump ebenfalls teils hohe Investitionszusagen machten. Im Wahlkampf fiel Bezos bei Trump in Ungnade, weil er Eigentümer der " Washington Post " ist und die Zeitung mehrfach kritisch über Trump berichtete. Der designierte US-Präsident drohte Amazon daraufhin für den Fall seiner Wahl mit "riesigen Kartellrechtsproblemen".