Dmexco 2017: Promio.mail wird zu Promio.connect

Neben einem Redesign und optimierten Funktionen werden zahlreiche neue KPIs unterstützt. Im Anschluss der Dmexco soll die Betaphase der neuen Version starten, ECommerce-Dashboard, Admanager und Responsemanagement sollen jeweils in den darauffolgenden Monaten freigeschaltet werden. Im Januar 2018 wird Promio-mail abgeschaltet, das bis dahin parallel betrieben wird.Die Dmexco findet am 13. und 14. September 2017 in Köln statt.