Weihnachten 2016: Jeder fünfte Euro wird online ausgegeben

Bild: Couleur / pixabay.de

Rekord im M-Commerce: Deutschland überholt erstmals UK

Im Weihnachtsgeschäft werden die Deutschen dieses Jahr insgesamt erstmals mehr als 75 Milliarden Euro ausgeben (75,6 Milliarden Euro) - 2,0 Prozent mehr als im Vorjahr (74,1 Milliarden Euro). Der ECommerce-Anteil - der Teil der Einkäufe, die online über Computer und mobile Endgeräte getätigt werden - steigt dabei von 18,9 Prozent (2015) der Gesamteinnahmen auf 21,0 Prozent in diesem Jahr an.Im deutschen Weihnachtsgeschäft wird demnach mehr als jeder fünfte Euro online ausgegeben. Summiert ergibt dies Umsätze für den Online-Handel von rund 16 Milliarden Euro (15,9 Milliarden) - ein Anstieg von 13,6 Prozent. Das ergab eine internationale Untersuchung im Auftrag von RetailMeNot Während das Online-Geschäft seinen Siegeszug fortführt, gehen die Umsätze der Ladengeschäfte zurück: Im Vergleich zum Vorjahr verliert der stationäre Handel 0,7 Prozent und büßt 420 Millionen Euro ein. Diese Entwicklung wird auch international bestätigt: Im europäischen Durchschnitt verliert der Offline-Umsatz 1 Prozent - gut 2,62 Milliarden Euro -, während es im Online-Bereich zu einem Anstieg von 15,0 Prozent (+7,96 Milliarden Euro) kommt.Der Weihnachtseinkauf über mobile Endgeräte erfreut sich weiter zunehmender Beliebtheit und bleibt der Motor des E-Commerce-Wachstums: Während 2015 mobil über 4 Milliarden Euro (4,4 Milliarden) für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wurden, werden es in diesem Jahr fast sieben Milliarden Euro sein - das entspricht einem deutlichen Anstieg von 56,3 Prozent. Insgesamt macht der mobile Handel hierzulande damit bereits 43,1 Prozent aller Online-Umsätze zu Weihnachten aus. Deutschland schließt damit zur führenden M-Commerce-Nation USA auf (43,9 Prozent) - und überholt sogar erstmals UK (42,3 Prozent).Vor allem das Tablet wird in Deutschland immer häufiger für den Weihnachtsgeschenkekauf genutzt: Wurden 2015 über dieses Gerät Weihnachtskäufe in Höhe von 1,9 Milliarden Euro getätigt, werden es in diesem Jahr 3,1 Milliarden Euro sein - ein Anstieg um 65,4 Prozent. Über das Smartphone werden 2016 insgesamt 3,8 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft umgesetzt. Das bedeutet ein Wachstum von 49,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.