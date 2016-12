Tennis-Point-Übernahme: Karstadt-Mutter Signa bastelt an ECommerce-Imperium

Bild: Wokandapix / Pixabay

21.12.16 Die Karstadt-Mutter Signa macht mit einem weiteren ECommerce-Zukauf aufmerksam: Nachdem der Konzern bereits Dress-for-less und Internetstores (u.a. Fahrrad.de ) übernommen hat, beteiligt sich der Konzern nun mit 88 Prozent am Multi-Channel-Retailer Tennis-point.de . Das Unternehmen verfügt über 12 Filialen und 19 Onlineshops in 10 verschiedenen Sprachen. Signa will nach eigener Mitteilung zur "klaren Nr. 1 im Sportartikeleinzelhandel in Deutschland" werden.