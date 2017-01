Welche Top-Themen die Digitalbranche 2017 prägen

1: Personalisierung und Individualisierung durch Datenanalyse

2: Automatisierung

3: Künstliche Intelligenz

Die Entwicklung, welche die Digitalbranche in 2017 am stärksten beeinflussen wird, ist aus Sicht des Verbandes Personalisierung und Individualisierung von Gütern und Dienstleistungen durch Datenanalyse. So sehen es 65 Prozent der Befragten. Bisher galt es als die entscheidende Herausforderung, Daten zu erheben und aufzubereiten. Auf dieser Basis, die qualitativ einen enormen Sprung gemacht hat, wird dem zunehmenden Bedürfnis nach Personalisierung und Individualisierung Rechnung getragen. Sei es die individualisierte Massenproduktion durch Industrie 4.0 oder Programmatic Creativity. Entwicklungen wie 3D-Druck dezentralisieren die Produktion und bringen sie nach Hause.Mit 55 Prozent erhält Automatisierung die zweitmeisten Stimmen. Besonders in der Werbeindustrie werden Abläufe zunehmend automatisiert abgewickelt: Während Programmatic Advertising in 2016 einen Anteil von 32 Prozent am Gesamtmarkt hatte, wird dieser in 2017 massiv zunehmen. Die Automatisierung macht selbst vor sehr komplexen Kommunikationsplänen keinen Halt. Content wird automatisch erstellt und selbst komplizierte Werbeintegrationen können programmatisch abgewickelt werden. Auf Basis der immer leistungsstärker werdenden künstlichen Intelligenz steigt der Automatisierungsgrad auch im Kunden- und Nutzerdialog. Chatbots sind eine Ausprägung, insgesamt geht die Automatisierung aber weit darüber hinaus und wird die Interaktion und das Kommunikationsvolumen mit Kunden und Nutzern stark erhöhen.Jeder zweite Befragte (50 Prozent) zählt künstliche Intelligenz zu den prägendsten Themen der Digitalen Wirtschaft 2017. Machine Learning und künstliche Intelligenz verändern die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Nachrichtenartikel werden maschinell verfasst, Bots übernehmen den Kundenservice und Autos lernen, selbst zu fahren. Derzeit lässt sich nur in Ansätzen erahnen, welches Potenzial künstliche Intelligenz tatsächlich haben wird. Diese Ansätze beeinflussen die Wirtschaft aber schon in diesem Jahr.