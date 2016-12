Knapp eine Milliarde Euro Umsatz am Freitag vor Heiligabend erwartet

21.12.16 Der umsatzstärkste Tag des Jahres steht dem deutschen Einzelhandel am 23. Dezember bevor: 11 Millionen Käufer, die auf den letzten Drücker die finalen Einkäufe tätigen wollen, werden einen Tag vor Weihnachten, am "Panic Friday", in den Ladengeschäften erwartet. Auch der E-Commerce wird profitieren.