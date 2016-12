Deutsche Agentur Best IT will größte ECommerce-Agentur Österreichs werden

21.12.16 Durch die Fusion mit der der österreichischen Keynet wird die münsterländische Best IT nach eigenen Angaben zur größten österrechischen ECommerce-Agentur.

Bild: BmWi

Die im Münsterland beheimatete ECommerce-Agentur Best IT expandiert nach Österreich und schließt sich dazu mit der Agentur Keynet aus Amstetten zusammen und bildet so nach eigenen Angeben "eine der größten europäischen Agenturen für E-Commerce-Projekte im Enterprise-Bereich".Keynet wurde 2003 gegründet und richtet sich an etablierte Unternehmen, für die an der Digitalisierung von Handelsprozessen gearbeitet wird. Mehr als 100 Webshop-Projekte wurden bereits realisiert.Um den Zusammenschluss zu vollziehen, übernimmt Best IT-Geschäftsführer Manuel Strotmann 50 Prozent der Gesellschaftsanteile der Österreicher.