Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Smart-Home-Produkten

21.12.16 Der 9. Januar 2007 gilt als Geburtsstunde des iPhones. Heute, knapp zehn Jahre später, sind die mobilen Alleskönner nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Rund zwei Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung gehen mittlerweile über das Smartphone ins Netz. Und ein wachsender Anteil nutzt die Geräte auch, um damit die Technik im eigenen Haus zu steuern. Das Interesse in Deutschland am vernetzten Heim ist groß. Das zeigt die Smart Home Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).

Bild: Whirlpool

Vor allem in Sachen Energieeffizienz sind Smart-Home-Systeme gefragt

(chart: GfK)

Mittlerweile haben Digitalisierung und mobile Kommunikation in den eigenen vier Wänden Einzug gehalten: Immer mehr Geräte im "intelligenten Zuhause" lassen sich mit Smartphone oder Tablet von unterwegs steuern. Bereits ein erheblicher Teil der Haustechnik lässt sich mobil über Smartphones und Tablets regeln - von Elektrogeräten über Rollläden bis hin zur Heizung.Laut der Studie sind 72 Prozent der Bundesbürger demnach von dem Konzept "Smart Home" überzeugt. Rund ein Viertel besitzt bereits ein Smart-Home-Produkt. Beim Kauf eines Smart-Home-Systems legt mehr als die Hälfte der Deutschen Wert darauf, mit der neuen Technik die Energieeffizienz zu verbessern.Ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung ist die Sicherheit. Rund 49 Prozent möchten in Überwachungssysteme investieren. Jeder Dritte setzt auf intelligente Haushaltsgeräte wie per App gesteuerte Waschmaschinen und Trockner.