Elektronische Rechnungen sind auf dem Vormarsch

14.09.17 - Elektronische Rechnungen finden in der deutschen Unternehmenspraxis immer höhere Verbreitung. Bereits rund die Hälfte der Unternehmen bevorzugt den Versand und den Empfang von Rechnungen in digitaler Form gegenüber klassischen Papierrechnungen, so eine Studie "des Forschungsinstitut Ibi Research an der Universität Regensburg