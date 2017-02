MyTaxi fährt nach Griechenland

17.02.17 Den Taxi-Vermittler MyTaxi zieht es in den sonnigen Süden. Die Tochter des Automobilherstellers Daimler hat den dortigen Anbieter Taxibeat übernommen, der nach eigenen Aussagen Marktführer ist. Für MyTaxi fügt sich die Übernahme in den Plan ein, "dominierender Player" für Taxi-Bestellungen in Europa zu werden, hieß es aus dem Unternehmen.