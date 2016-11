Zwei von drei Stationärhändlern empfinden E-Commerce als Bedrohung

28.11.16 Die stationären Einzelhändler in Deutschland empfinden die Konkurrenz vom Online-Handel als Belastung. 53 Prozent der Befragten schreiben dem Online-Handel einen "geschäftsmindernden Einfluss" zu. Schön gesagt.

Über die Hälfte der Befragten im Lebensmittel-Einzelhandel gab an, dass der Online-Handel keinen Einfluss auf das Geschäft hat.



In jenen Branchen, die sich durch hohe Wachstumsraten im Online-Vertrieb auszeichnen wie Buchhandel, Elektro-Artikel, Schuhe und Bekleidung oder Wohnmöbel, wird dieser vom stationären Handel überdurchschnittlich häufig als geschäftsgefährdend eingeschätzt.

12 Prozent der Einzelhändler halten den Online-Handel sogar für geschäftsschädigend. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts unter 700 Einzelhändlern hervor. Für 22 Prozent der Einzelhändler hat der Online-Handel keinen Einfluss aufs Geschäft. Und nur 14 Prozent sehen eine positive Wirkung.Die Ergebnisse unterscheiden sich allerdings erheblich nach Produktgruppen:Etwa 37 Prozent der befragten stationären Einzelhändler bieten ihre Waren mittlerweile auch im Internet an, 63 Prozent tun dies nicht. Allerdings planen hiervon etwa 11 Prozent die Einführung eines Online-Vertriebs in den nächsten zwölf Monaten. Noch machen die Händler kein großes Geschäft im Netz: Etwa 77 Prozent der auch online-aktiven stationären Einzelhändler gaben an, weniger als 20 Prozent ihres Gesamtumsatzes über den Online-Handel zu erzielen.