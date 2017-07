Nutzung von Video-Tutorials in Deutschland wächst

Unter den Zuschauern der Tutorials sind Anleitungen zu Haushaltsthemen am beliebtesten. Rund sechs von zehn (58 Prozent) lassen sich per Video zeigen, wie sie Essen zubereiten oder Flecken entfernen können. Insgesamt 55 Prozent der Befragten schauen Tutorials aus dem Themenbereich Bildung und Lernen, etwa Videos, die den Unterricht in der Schule ergänzen. Gut die Hälfte (52 Prozent) schaut Video-Tutorials, um sich über Technik und Computer zu informieren. Anleitungen zu handwerklichen Tätigkeiten schauen 45 Prozent, zum Beispiel wie man eine Waschmaschine anschließt oder einen Autoreifen wechselt. Beinahe ebenso viele (44 Prozent) informieren sich per Tutorial über Gesundheitsthemen. Rund jeder Dritte (31 Prozent) schaut Video-Anleitungen zum Thema Sport, etwa Anleitungen zu Fitness- oder Yogaübungen. Mode- und Makeup-Videos schaut rund jeder fünfte Tutorial-Zuschauer (21 Prozent) und 15 Prozent schauen Erklärungen zum Thema Arbeit und Beruf.Je nach Thema sind Video-Anleitungen bei Männern und Frauen unterschiedlich beliebt. So schauen knapp drei Viertel (76 Prozent) der weiblichen Nutzer von Video-Anleitungen Tutorials zu Haushaltsthemen, aber nur 40 Prozent der männlichen. Umgekehrt ist das Verhältnis bei Videos zum Thema Handwerk (Männer: 54 Prozent, Frauen: 36 Prozent). Mode-und Make-Up-Tutorials hingegen sind bei Frauen beliebter: Knapp ein Drittel der weiblichen Nutzer (34 Prozent) haben bereits Videos zu diesem Thema angeschaut. Unter den männlichen Nutzern sind es lediglich acht Prozent.