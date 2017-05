Online-Supermärkte im Vergleich: Amazon Fresh gewinnt Preiskampf

Bild: Edeka

Amazon lieferte laut Studie bei 50 der 100 untersuchten Produkte den besten Preis und in weiteren 37 Fällen gemeinsam mit einem anderen Anbieter das günstigste Angebot. Zehn Artikel wurden bei allen drei Lieferdiensten zum gleichen Betrag gelistet. Lediglich ein einziges Mal war Amazon Fresh teurer als die Konkurrenz: Für ein Kilogramm Zucchini mussten bei Amazon Fresh 1,60 Euro bezahlt werden, bei Kaufland dagegen nur 1,39 Euro und bei Rewe 1,49 Euro.Ein hohes Sparpotential zeigte Amazon Fresh laut Untersuchung vor allem im Obst- und Kühl-Bereich. Der Stückpreis für eine Zitrone betrug bei Amazon beispielsweise 35 Cent und damit 49 Prozent weniger als bei Rewe (69 Cent). Für den Pudding Zott Monte Schoko Maxi (440g) musste bei Amazon Fresh 1,29 Euro gezahlt werden, während Rewe und Kaufland 47 Prozent mehr verlangten (1,89 Euro).Im Schnitt wurden die Artikel bei Amazon Fresh acht Prozent preiswerter als bei Kaufland und 15 Prozent günstiger als bei Rewe gelistet. Der gesamte Einkaufswert aller 100 Stichproben lag bei Amazon Fresh bei 253,16 Euro. Für die gleichen Waren fielen zum selben Zeitpunkt beim Onlineshop von Kaufland Kosten von 275,87 Euro und bei Rewe von 287,26 Euro an.Allerdings ist Amazon Fresh mit Zusatzkosten verknüpft. So muss vorab eine Prime-Mitgliedschaft (69 Euro) eingegangen werden. Hinzu kommt eine monatliche Gebühr von 9,90 Euro für den Fresh-Service. Dafür können sich Nutzer ab einem Bestellwert von 40 Euro so oft sie möchten Lebensmittel gratis liefern lassen. Rewe hat je nach Lieferzeit Transportkosten von bis zu 5,90 Euro und Kaufland von bis zu 4,75 Euro.